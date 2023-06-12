  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Леброн Джеймс: Победа в данк-контесте никогда не была моей целью
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леброн Джеймс: Победа в данк-контесте никогда не была моей целью

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист высказался об участии в конкурсе бросков

Леброн Джеймс: Победа в данк-контесте никогда не была моей целью

Фото: Sportscasting

Новина українською

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и звезда клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", американец Леброн Джеймс объяснил, почему он предпочитал не участвовать в конкурсах по броскам сверху в рамках звёздных уикендов НБА.

"Я не думаю, что это было чем-то, чего я хотел достичь в своей карьере. Это не было моей целью, когда я пришёл в НБА, понимаете? Попасть в команду всех звёзд НБА, стать MVP лиги, получить звание лучшего баскетболиста года по игре в защите, выиграть чемпионат НБА — это были мои цели.

Победа в данк-контесте никогда не была моей целью, так что это не то, к чему я испытывал большую страсть", — приводит слова Леброна Джеймса журналист Брэндон Робинсон в социальных сетях.

По теме
yellow-arrow
Кайри Ирвинг подпишет контракт с китайским производителем кроссовок Anta
yellow-arrow
Денвер победил Майами и увеличил отрыв в финальной серии плей-офф НБА
yellow-arrow
Экс-игрок НБА: Йокич - лучший центровой в истории
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ЛеБрон Джеймс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде