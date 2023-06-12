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Леброн Джеймс: Победа в данк-контесте никогда не была моей целью
Баскетболист высказался об участии в конкурсе бросков
Фото: Sportscasting
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и звезда клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", американец Леброн Джеймс объяснил, почему он предпочитал не участвовать в конкурсах по броскам сверху в рамках звёздных уикендов НБА.
"Я не думаю, что это было чем-то, чего я хотел достичь в своей карьере. Это не было моей целью, когда я пришёл в НБА, понимаете? Попасть в команду всех звёзд НБА, стать MVP лиги, получить звание лучшего баскетболиста года по игре в защите, выиграть чемпионат НБА — это были мои цели.
Победа в данк-контесте никогда не была моей целью, так что это не то, к чему я испытывал большую страсть", — приводит слова Леброна Джеймса журналист Брэндон Робинсон в социальных сетях.
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