Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прометей подписал экс-игрока Евролиги
Американский центровой Джихайв Флойд продолжит карьеру в украинском клубе
Прометей, который в следующем сезоне будет выступать в Латвийско-эстонской лиге, объявил о подписании контракта с американским бигменом Джихайвом Флойдом, сообщает пресс-служба клуба.
Американец является выпускником колледжа Ноly Cross Сrusaders, в Европе выступал за греческие "Ларису", "Промитеас" и "Панатинаикос". Также играл в Турции за "Фенербахче" и "Галатасарай", и выступал за израильский "Хапоэль Гилбоа Халил".
Прошлый сезон американец начинал в турецком "Галатасарае", однако из-за травмы принял участие лишь в 7 матчах.
Популярное сейчас
- Замены Реброва дали шанс потасованной обойме Флика. Обзор спарринга Германия – Украина
- Россияне нанесли массированный ракетный удар ночью. Во многих областях снова воздушная тревога
- ВСУ во время контрнаступления убили российского генерал-майора
- Экс-игрок НБА: Йокич - лучший центровой в истории
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
- Битва красоток. Роскошные вторые половинки Фиорентины и Вест Хэма. ФОТО