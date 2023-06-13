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Прометей подписал экс-игрока Евролиги

Баскетбол
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Американский центровой Джихайв Флойд продолжит карьеру в украинском клубе

Прометей подписал экс-игрока Евролиги

Новина українською

Прометей, который в следующем сезоне будет выступать в Латвийско-эстонской лиге, объявил о подписании контракта с американским бигменом Джихайвом Флойдом, сообщает пресс-служба клуба.

Американец является выпускником колледжа Ноly Cross Сrusaders, в Европе выступал за греческие "Ларису", "Промитеас" и "Панатинаикос". Также играл в Турции за "Фенербахче" и "Галатасарай", и выступал за израильский "Хапоэль Гилбоа Халил".

Прошлый сезон американец начинал в турецком "Галатасарае", однако из-за травмы принял участие лишь в 7 матчах.

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В статье: баскетбол БК Прометей (Камянское)
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