Прометей подписал экс-игрока Евролиги

Прометей, который в следующем сезоне будет выступать в Латвийско-эстонской лиге, объявил о подписании контракта с американским бигменом Джихайвом Флойдом, сообщает пресс-служба клуба.

Американец является выпускником колледжа Ноly Cross Сrusaders, в Европе выступал за греческие "Ларису", "Промитеас" и "Панатинаикос". Также играл в Турции за "Фенербахче" и "Галатасарай", и выступал за израильский "Хапоэль Гилбоа Халил".

Прошлый сезон американец начинал в турецком "Галатасарае", однако из-за травмы принял участие лишь в 7 матчах.