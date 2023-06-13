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Денвер Наггетс стал чемпионом НБА сезона 2022/23
Результат финального матча
В Денвере (США) состоялся пятый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором "Денвер Наггетс" принимал "Майами Хит". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:89.
Финал плей-офф
Денвер Наггетс - Майами Хит 94:89
Счёт в серии стал 4-1 в пользу "Денвера". "Наггетс" стали чемпионами НБА в текущем сезоне.
Самым результативным игроком финального матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 28 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи. .
Центровой гостей Бэм Адебайо отметился хорошей статистикой, на его счету дабл-дабл: 20 очков, 12 подборов и одна передача. Джимми Батлер набрал 21 очко, совершил три подбора и отдал пять передач.
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