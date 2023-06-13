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Назван MVP по итогам финальной серии НБА

Баскетбол
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Им стал игрок Денвера

Назван MVP по итогам финальной серии НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Денвере (США) состоялся пятый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором "Денвер Наггетс" принимал "Майами Хит". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:89. Таким образом, "Наггетс" стали чемпионами НБА.

По окончании матча был выбран MVP финальной серии. Им стал звёздный сербский центровой Никола Йокич.

Он стал самым результативным игроком финального матча у хозяев. На его счету дабл-дабл: 28 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи.

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В статье: Майами Хит Денвер Наггетс
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