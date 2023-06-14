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Кайри Ирвинг мог продолжить карьеру в Майами Хит

Баскетбол
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Баскетболист отклонил предложение

Кайри Ирвинг мог продолжить карьеру в Майами Хит

Фото: CNBC

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Разыгрывающий Кайри Ирвинг перед делайном Национальной баскетбольной ассоциации мог оказаться в "Майами Хит". Об этом пишет инсайдер Шэмс Чарания.

"Хит" сделали предложение зимой "Нетс" по Кайри Ирвингу в дедлайн. Они пытались заполучить его, при этом сохранив Джимми Батлера и Бэма Адебайо", — заявил Шэмс Чарания.

В нынешнем сезоне НБА Ирвинг принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.

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В статье: Кайри Ирвинг
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