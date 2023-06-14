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Сборная Украины по баскетболу узнала ещё одного соперника в контрольном матче

Баскетбол
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Команде предстоит сыграть серию матчей

Сборная Украины по баскетболу узнала ещё одного соперника в контрольном матче

Фото: ФБУ

Новина українською

15 июля мужская сборная Украины начнет подготовку к преквалификации Олимпийских игр. Команда соберется в Риге, где будет проводить тренировочный сбор.

В рамках подготовки сборная Украины сыграет серию контрольных матчей.

Накануне определился еще один соперник сборной Украины – команда Швеции – против которой наша команда 31 июля сыграет в Риге.

Напомним, в рамках группового раунда пре-олимпийской квалификации соперниками сборной Украины стали команды Турции, Болгарии и Исландии. Матчи будут проходить в Стамбуле.

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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Источник:
ФБУ

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