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Сборная Украины по баскетболу узнала ещё одного соперника в контрольном матче
Команде предстоит сыграть серию матчей
Фото: ФБУ
15 июля мужская сборная Украины начнет подготовку к преквалификации Олимпийских игр. Команда соберется в Риге, где будет проводить тренировочный сбор.
В рамках подготовки сборная Украины сыграет серию контрольных матчей.
Накануне определился еще один соперник сборной Украины – команда Швеции – против которой наша команда 31 июля сыграет в Риге.
Напомним, в рамках группового раунда пре-олимпийской квалификации соперниками сборной Украины стали команды Турции, Болгарии и Исландии. Матчи будут проходить в Стамбуле.
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