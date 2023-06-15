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Кайри Ирвинг заинтересован в переходе в Майами Хит

Баскетбол
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Но сделает ли предложение игроку команда

Кайри Ирвинг заинтересован в переходе в Майами Хит

Фото: CNBC

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Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Кайри Ирвинг заинтересован в переходе в "Майами Хит". Тем не менее более приоритетными целями для "Майами" являются разыгрывающий "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дэмьен Лиллард и защитник "Вашингтон Уизардс" Брэдли Бил.

"Думаю, что Кайри хотел бы перейти в "Майами". Но я не думаю, что "Хит" будут потакать его желаниям, так что я бы не поставил на то, что этот переход состоится", — сказал журналист Айра Виндерман на радио SiriusXM NBA.

Кайри Ирвинг начинал сезон-2022/2023 в составе "Бруклин Нетс". По его запросу его обменяли в середине сезона в "Даллас Маверикс".

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В статье: Кайри Ирвинг
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