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Кайри Ирвинг заинтересован в переходе в Майами Хит
Но сделает ли предложение игроку команда
Фото: CNBC
Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Кайри Ирвинг заинтересован в переходе в "Майами Хит". Тем не менее более приоритетными целями для "Майами" являются разыгрывающий "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дэмьен Лиллард и защитник "Вашингтон Уизардс" Брэдли Бил.
"Думаю, что Кайри хотел бы перейти в "Майами". Но я не думаю, что "Хит" будут потакать его желаниям, так что я бы не поставил на то, что этот переход состоится", — сказал журналист Айра Виндерман на радио SiriusXM NBA.
Кайри Ирвинг начинал сезон-2022/2023 в составе "Бруклин Нетс". По его запросу его обменяли в середине сезона в "Даллас Маверикс".
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