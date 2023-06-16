Решение по Джа Моранту будет принято сегодня

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что именно сегодня, 16 июня, лига может выступить с решением о дисквалификации разыгрывающего "Мемфис Гриззлиз" Джа Моранта.

"Решение будет объявлено очень скоро. Вообще, именно сегодня лига может сделать объявление. Сегодня подходящий день — прямо перед выходными. С понедельника лига всё-таки хочет, чтобы предметом обсуждения стал грядущий драфт.

Это будет значительная дисквалификация. Никто не знает точного числа матчей, но можно быть уверенным, что Морант будет отстранён на более чем 18 игр."