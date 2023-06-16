Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джа Морант дисквалифицируют на 25 матчей
Баскетболист ещё долго не сыграет
Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что Национальная баскетбольная ассоциация приняла решение дисквалифицировать разыгрывающего "Мемфис Гриззлиз" Джа Моранта.
"Источники сообщили The Athletic о том, что НБА отстраняет звезду "Мемфис Гриззлиз" Джа Моранта на 25 игр", — написал Чарания в своих социальных сетях.
Напомним, в мае Морант был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Северная Македония - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE матч отбора к Евро-2024
- Северная Македония - Украина. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 16.06.2023
- Суд отправил Павелко в СИЗО на 60 суток
- Кайри Ирвинг подпишет контракт с китайским производителем кроссовок Anta
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО
- Битва красоток. Роскошные вторые половинки Фиорентины и Вест Хэма. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн