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Джа Морант дисквалифицируют на 25 матчей

Баскетбол
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Баскетболист ещё долго не сыграет

Джа Морант дисквалифицируют на 25 матчей

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Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что Национальная баскетбольная ассоциация приняла решение дисквалифицировать разыгрывающего "Мемфис Гриззлиз" Джа Моранта.

"Источники сообщили The Athletic о том, что НБА отстраняет звезду "Мемфис Гриззлиз" Джа Моранта на 25 игр", — написал Чарания в своих социальных сетях.

Напомним, в мае Морант был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети.

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В статье: Джа Морант
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