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Сборная Украины U-20 по баскетболу уступила Филиппинам в контрольном матче

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матча

Сборная Украины U-20 по баскетболу уступила Филиппинам в контрольном матче

фото - Getty Images

Новина українською

Молодежная сборная Украины сыграла второй за два дня контрольный матч против национальной сборной Филиппин. В близкой игре наши ребята уступили со счетом 74:84.

Украина U-20 имела преимущество на подборах, лучше двигала мяч, но допустила большее количество потерь и имела хуже соперника процент реализации двухочковых.

Самым результативным в составе украинской сборной в этом матче стал Александр Кобзистый, у которого 15 очков, 4 подбора и 3 передачи.

Чемпионат Европы в Дивизионе будет проходить в Скопье, Северная Македония, начало соревнований — 7 июля.

Контрольный матч. 3 июня

Филиппины - Украина U-20 84:74 (20:20, 25:22, 24:18, 15:14)

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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Источник:
ФБУ

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