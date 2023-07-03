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Сборная Украины U-20 по баскетболу уступила Филиппинам в контрольном матче
Результаты матча
фото - Getty Images
Молодежная сборная Украины сыграла второй за два дня контрольный матч против национальной сборной Филиппин. В близкой игре наши ребята уступили со счетом 74:84.
Украина U-20 имела преимущество на подборах, лучше двигала мяч, но допустила большее количество потерь и имела хуже соперника процент реализации двухочковых.
Самым результативным в составе украинской сборной в этом матче стал Александр Кобзистый, у которого 15 очков, 4 подбора и 3 передачи.
Чемпионат Европы в Дивизионе будет проходить в Скопье, Северная Македония, начало соревнований — 7 июля.
Контрольный матч. 3 июня
Филиппины - Украина U-20 84:74 (20:20, 25:22, 24:18, 15:14)
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