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Сборная Украины U-18 проиграла Словакии на Евробаскете

Баскетбол
(1 голосов)

И проиграла разгромно

Сборная Украины U-18 проиграла Словакии на Евробаскете

Новина українською

На Евробаскете в Софии женская сборная Украины по баскетболу U-18 проиграла команде Словакии 44:72.

Самой результативной в составе сборной Украины стала Элина Синякова, набравшая 13 очков и сделавшая 7 подборов.

5 июля украинки проведут матч последнего тура группового этапа против Эстонии.

Чемпионат Европы U-18. Женщины, Дивизион В

Украина – Словакия 44:72 (15:9, 7:26, 14:18, 8:19)

Украина: Бескоровайная 2+5 подборов, Полянцева 2, Синякова 13+7 подборов, Тихая 8+8 подборов + 5 передач, Ярош 8+5 подборов – старт; Шепелюк 5, Бугаева 4+7 подборов, Рудакова 2, Соценко 0, Костоглод 0

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В статье: Евробаскет
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