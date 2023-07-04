Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины U-18 проиграла Словакии на Евробаскете
И проиграла разгромно
На Евробаскете в Софии женская сборная Украины по баскетболу U-18 проиграла команде Словакии 44:72.
Самой результативной в составе сборной Украины стала Элина Синякова, набравшая 13 очков и сделавшая 7 подборов.
5 июля украинки проведут матч последнего тура группового этапа против Эстонии.
Чемпионат Европы U-18. Женщины, Дивизион В
Украина – Словакия 44:72 (15:9, 7:26, 14:18, 8:19)
Украина: Бескоровайная 2+5 подборов, Полянцева 2, Синякова 13+7 подборов, Тихая 8+8 подборов + 5 передач, Ярош 8+5 подборов – старт; Шепелюк 5, Бугаева 4+7 подборов, Рудакова 2, Соценко 0, Костоглод 0
Популярное сейчас
- Как Украина отвозила Францию, полуфинал Евро и историческая Олимпиада
- Ярмоленко выбрал временный номер в Динамо
- Новый тренер Шахтера, трансфер Днепра-1, новые звезды для Аравии. Главные новости за 3 июля
- Лень остается в Сакраменто, известны условия контракта
- Роман Григорчук получил новый статус
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО