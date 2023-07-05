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В НБА намерены внести изменения в правила

Баскетбол
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Пока они будут протестированы в матчах Летней лиги

В НБА намерены внести изменения в правила

Новина українською

Национальная баскетбольная ассоциация опробует новые правила, связанные с наказанием за симуляцию, во время матчей Летней лиги.

"Предлагаемые новые правила о наказании за симуляцию будут действовать на временной основе во всей Летней лиге 2023 года.

– Если судья зафиксирует симуляцию во время игры, противоположная команда исполнит один штрафной бросок и продолжит владеть мячом.

– Игрок, который будет замечен в симуляции, получит технический фол, который не считается персональным замечанием и не приводит к удалению.

– Судьи не обязаны останавливать игру, чтобы зафиксировать симуляцию. Они могут дождаться следующей удобной возможности, чтобы остановить игру", — сообщает аккаунт пресс-службы НБА в социальных сетях.

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В статье: НБА
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