Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леброн Джеймс и Рэджон Рондо выступили в качестве тренеров команды Брайса Джеймса
Их команда одержала победу
Фото: Sportscasting
Форвард Леброн Джеймс и его бывший партнер по команде "Лос-Анджелес Лейкерс" Рэджон Рондо выступили в качестве тренеров команды Брайса Джеймса на турнире Nike's Peach Jam на этой неделе.
Это главный турнир для баскетболистов старших классов в США.
Брайс Джеймс набрал 12 очков, реализовав четыре броска из девяти в первом поединке в среду, где его команда Strive For Greatness одержала победу с разницей в девять очков.
Брайс — младший из двух сыновей Леброна и Саванны Джеймс
Популярное сейчас
- Официально. Беседин нашел новый клуб после ухода из Динамо
- "Чтобы я не видел этого тренера". Журналист рассказал, почему Ахметов уволил Йовичевича
- Тренер Испании U-21: Нашего защитника никто не подстраховывал, а Мудрик - решающий игрок
- Сборная Украины U-18 проиграла Словакии на Евробаскете
- Роман Григорчук получил новый статус
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО