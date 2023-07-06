Леброн Джеймс и Рэджон Рондо выступили в качестве тренеров команды Брайса Джеймса

Форвард Леброн Джеймс и его бывший партнер по команде "Лос-Анджелес Лейкерс" Рэджон Рондо выступили в качестве тренеров команды Брайса Джеймса на турнире Nike's Peach Jam на этой неделе.

Это главный турнир для баскетболистов старших классов в США.

Брайс Джеймс набрал 12 очков, реализовав четыре броска из девяти в первом поединке в среду, где его команда Strive For Greatness одержала победу с разницей в девять очков.

Брайс — младший из двух сыновей Леброна и Саванны Джеймс