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Во Франции погиб 17-летний баскетболист
Он утонул
Фото: Twitter/javcm_basket
17-летний французский баскетболист Исса Туре, выступавший за команду "Виши‑Клермон", погиб в субботу в баскетбольном лагере.
Туре утонул в воде недалеко от пляжа Кане-ан-Руссильон на юге Франции.
Об исчезновении подростка стало известно около 16:30 по местному времени, но сигнал тревоги поступил только в 18:00.
По сообщениям местных властей, на место были направлены большие поисковые силы, включая водолазов, пожарных, жандармов, вертолёт и самолёт морской разведки Falcon 50. Тело Туре было найдено водолазами недалеко от пляжа.
"Мы все в клубе в шоке. Это побеспокоило всю команду. Это ужасно. Мы думаем о его семье", — сказал президент команды Янн Ле Диурис.
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