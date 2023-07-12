В НБА будут давать штрафные броски командам за симуляцию игроков

В национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со следующего сезона будут действовать два новых правила, пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Первым из одобренных нововведений стало то, что отныне игроков, которые будут симулированы накажут техническим фолом за неспортивное поведение. Игрок не может быть удалён с площадки за подобный фол, а также судьям необязательно свистеть это нарушение сразу, они могут подождать следующей паузы в игре. Команда соперников будет награждена штрафным броском.

Вторым новым правилом стало то, что теперь у тренеров команд не будет исчезать право на пересмотр эпизода, если первая попытка была успешной. Тем самым тренеры смогут использовать два повтора за матч, если первый будет удачным.