  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Сборная Украины по баскетболу определилась с составом на сбор перед квалификацией Олимпиады
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины по баскетболу определилась с составом на сбор перед квалификацией Олимпиады

Баскетбол
(1 голосов)

Ждем хороших результатов от команды

Сборная Украины по баскетболу определилась с составом на сбор перед квалификацией Олимпиады

фото - Getty Images

Новина українською

Начиная с 15 июля, мужская сборная Украины приступит к подготовке к матчам преквалификации Олимпийских игр, которые в августе будут проходить в Стамбуле.

Команда соберется в Риге, где под руководством нового главного тренера Виталия Степановского будет проводить тренировочный сбор.

Состав сборной Украины:

Виталий Зотов, Александр Ковляр, Илья Тиртышник, Исуф Санон, Павел Крутоус, Александр Липовой, Андрей Войналович, Вячеслав Бобров, Игорь Чумаков, Сергей Павлов, Вячеслав Петров, Вячеслав Кравцов, Артем Пустовой

Главный тренер — Виталий Степановский

Ассистенты — Артем Слипенчук, Николай Кирсанов

По теме
yellow-arrow
В НБА будут давать штрафные броски командам за симуляцию игроков
yellow-arrow
Крис Пол высказался о переходе в Голден Стэйт
yellow-arrow
Во Франции погиб 17-летний баскетболист
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по баскетболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде