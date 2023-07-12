Сборная Украины по баскетболу определилась с составом на сбор перед квалификацией Олимпиады

Начиная с 15 июля, мужская сборная Украины приступит к подготовке к матчам преквалификации Олимпийских игр, которые в августе будут проходить в Стамбуле.

Команда соберется в Риге, где под руководством нового главного тренера Виталия Степановского будет проводить тренировочный сбор.

Состав сборной Украины:

Виталий Зотов, Александр Ковляр, Илья Тиртышник, Исуф Санон, Павел Крутоус, Александр Липовой, Андрей Войналович, Вячеслав Бобров, Игорь Чумаков, Сергей Павлов, Вячеслав Петров, Вячеслав Кравцов, Артем Пустовой

Главный тренер — Виталий Степановский

Ассистенты — Артем Слипенчук, Николай Кирсанов