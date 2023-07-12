Игорь Дубенко продолжит карьеру в Днепре

Украинский форвард Игорь Дубоненко продолжит карьеру в Днепре. Об этом сообщила пресс-служба клуба Суперлиги.

В прошлом сезоне Дубоненко играл за Киев-Баскет, в составе которого набирал 12.9 очка, 3.7 подбора и 1.6 передачи в среднем за 29.2 минуты на площадке в Суперлиге.

25-летний баскетболист в Суперлиге ранее уже выступал за Днепр, играл и Николаев. Днепр в минувшем сезоне завоевал серебро чемпионата Украины.