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Игорь Дубенко продолжит карьеру в Днепре

Баскетбол
(1 голосов)

Ранее он уже играл в этом клубе

Игорь Дубенко продолжит карьеру в Днепре

Новина українською

Украинский форвард Игорь Дубоненко продолжит карьеру в Днепре. Об этом сообщила пресс-служба клуба Суперлиги.

В прошлом сезоне Дубоненко играл за Киев-Баскет, в составе которого набирал 12.9 очка, 3.7 подбора и 1.6 передачи в среднем за 29.2 минуты на площадке в Суперлиге.

25-летний баскетболист в Суперлиге ранее уже выступал за Днепр, играл и Николаев. Днепр в минувшем сезоне завоевал серебро чемпионата Украины.

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Источник:
ФБУ

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