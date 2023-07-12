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Кайри Ирвинг подписал контракт с китайским брендом спортивной экипировки

Баскетбол
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Игрок наделен солидными полномочиями

Кайри Ирвинг подписал контракт с китайским брендом спортивной экипировки

Фото: NBC News

Новина українською

Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Кайри Ирвинг и китайский бренд спортивной экипировки ANTA подписали соглашение о сотрудничестве на пять лет, пишет The Athletic.

По информации источника, Ирвинг получил должность главного креативного директора компании. Управляющая компания Ирвинга, A11Even, вела переговоры о сделке.

Выгодная новая сделка с обувью для Ирвинга также даст ему возможность нанимать и подписывать игроков и других сотрудников, а также переносить производство в США.

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В статье: Кайри Ирвинг
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