Леброн Джеймс и Никола Йокич стали лауреатами ESPY Award

13 июля в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония присуждения спортсменам наград ESPY. Среди баскетболистов свои награды получили сербский центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич и форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс.

Йокич стал победителем в номинации "Лучший игрок НБА". В минувшем сезоне Йокич, будучи лидером "Денвера", привёл команду к первому в истории организации чемпионству.

Леброн стал лауреатом награды "Самый выдающийся рекорд". Джеймс получил этот приз за то, что побил рекорд легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара по общему количеству очков в регулярных сезонах за всю историю.