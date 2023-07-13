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Леброн Джеймс и Никола Йокич стали лауреатами ESPY Award
Йокич стал обладателем награды
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
13 июля в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония присуждения спортсменам наград ESPY. Среди баскетболистов свои награды получили сербский центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич и форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс.
Йокич стал победителем в номинации "Лучший игрок НБА". В минувшем сезоне Йокич, будучи лидером "Денвера", привёл команду к первому в истории организации чемпионству.
Леброн стал лауреатом награды "Самый выдающийся рекорд". Джеймс получил этот приз за то, что побил рекорд легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара по общему количеству очков в регулярных сезонах за всю историю.
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