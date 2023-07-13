БК Ровно подал заявку на участие в Суперлиге

БК Ровно подал заявку на участие в мужской Суперлиге Favbet в сезоне 2023/24.

Письмо в адрес ФБУ поступило от президента ровенского клуба Сергея Лищука.

Ровно-ОШВСМ в последнем сезоне Высшей лиги выиграл золотые медали и по спортивному принципу получил право сыграть в следующем сезоне в Суперлиге.

Подводя итоги сезона Сергей Лищук в комментарии пресс-службе ФБУ заявлял, что есть большое желание попасть в Суперлигу.

БК Ровно был основан в 2017 году. За это время команда трижды выигрывала серебряные медали Высшей лиги и золото.