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Александр Мишула присоединится к сборной Украины
Команда готовится к преквалификации Олимпийских Игр
фото - kyiv-basket.com.ua
Атакующий защитник Александр Мишула поможет национальной сборной Украины и станет 15-м игроком в команде, которая 15 июля начнет подготовку к преквалификации Олимпийских Игр.
В последний раз за сборную Украины 31-летний баскетболист играл в отборе на Евробаскет-2022, где в 4 матчах набирал 11.3 очка, 2.3 подбора и 1.5 передачи.
В прошлом сезоне Мишула выступал за Керавнос. В 20 матчах чемпионата Кипра Александр набирал 12.0 очка, 2.2 подбора и 1.6 передачи.
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