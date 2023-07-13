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Александр Мишула присоединится к сборной Украины

Баскетбол
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Команда готовится к преквалификации Олимпийских Игр

Александр Мишула присоединится к сборной Украины

фото - kyiv-basket.com.ua

Новина українською

Атакующий защитник Александр Мишула поможет национальной сборной Украины и станет 15-м игроком в команде, которая 15 июля начнет подготовку к преквалификации Олимпийских Игр.

В последний раз за сборную Украины 31-летний баскетболист играл в отборе на Евробаскет-2022, где в 4 матчах набирал 11.3 очка, 2.3 подбора и 1.5 передачи.

В прошлом сезоне Мишула выступал за Керавнос. В 20 матчах чемпионата Кипра Александр набирал 12.0 очка, 2.2 подбора и 1.6 передачи.

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В статье: Александр Мишула
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