Леброн Джеймс выбрал новый игровой номер

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение запретить использование и вывести из оборота шестой игровой номер для всех игроков организации. Сделано это в связи со смертью 11-кратного чемпиона НБА Билла Рассела, всю карьеру отыгравшего под ним.

Об этом сообщает ESPN.

Таким образом, один из известнейших игроков современности Леброн Джеймс вынужден искать новую цифру себе на спину. Форвард "Лейкерс" не долго думая выбрал 23.

Отметим, что с 2019 по 2022 год Леброн играл под 23-м номером за "Лейкерс", ранее он выступал под ним и за "Кливленд".