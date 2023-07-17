Леброн Джеймс снова будет играть под 23-м номером

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс вновь будет выступать под 23-м номером, пишет инсайдер Дэйв Макменамин.

По информации агента игрока Рича Пола, в прошлом сезоне Леброн выступал под шестым номером в честь Билла Расселла, который скончался 31 июля 2022 года. НБА приняла решение вывести из обращения шестой номер в честь легендарного центрового.

На протяжении всей карьеры Билл выступал в составе "Бостон Селтикс". Помимо завоевания 11 титулов, Билл пять раз становился MVP лиги и 11 раз участвовал в Матче звёзд НБА.