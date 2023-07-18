Артем Пустовой продолжит карьеру в чемпионате Испании

Центровый сборной Украины Артем Пустовой продолжит карьеру в испанском Обрадойро. Об этом пишет сайт клуба, уточняя, что стороны заключили контракт на два сезона.

В прошлом сезоне Пустовой выступал в составе Мурсии, за которую в среднем набирал 7.7 очка, 4.7 подбора и 1.2 блок-шота за 18 минут на площадке в чемпионате Испании.

Отметим, что Пустовой уже выступал за Обрадойро с 2015 по 2018 годы.