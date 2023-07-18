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Артем Пустовой продолжит карьеру в чемпионате Испании
Баскетболист уже выступал в составе этой команды
Фото: ФБУ
Центровый сборной Украины Артем Пустовой продолжит карьеру в испанском Обрадойро. Об этом пишет сайт клуба, уточняя, что стороны заключили контракт на два сезона.
В прошлом сезоне Пустовой выступал в составе Мурсии, за которую в среднем набирал 7.7 очка, 4.7 подбора и 1.2 блок-шота за 18 минут на площадке в чемпионате Испании.
Отметим, что Пустовой уже выступал за Обрадойро с 2015 по 2018 годы.
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Источник:ФБУ
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