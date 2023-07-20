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Бруклин и Кливленд проведут матч НБА в Париже

Баскетбол
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Это уже не первый матч в Европе

Бруклин и Кливленд проведут матч НБА в Париже

фото - Getty Images

Новина українською

"Бруклин Нетс" и "Кливленд Кавальерс" проведут матч следующего сезона регулярного чемпионата НБА в Париже, пишет Reuters.

Встреча состоится на "Аккор Арене" 11 января 2024 года.

"Мы очень рады возможности принять участие в парижской игре НБА в 2024 году и показать баскетбол "Нетс" на международной арене. Наши игроки и тренеры получат много пользы от погружения в богатую культуру Парижа за пределами площадки", — заявил генеральный менеджер "Бруклина" Шон Маркс.

"Для нас как организации это большая честь демонстрировать команду "Кливленд Кавальерс" в Париже. Это уникальная возможность для наших игроков, тренеров, персонала и семей познакомиться с другой культурой, получив при этом впечатления как на площадке, так и за её пределами, которые останутся на всю жизнь", — сказал Коби Альтман, президент "Кавальерс" по баскетбольным операциям.

Это будет третий матч регулярного сезона НБА в Париже. В январе этого года в столице Франции играли "Чикаго" и "Детройт", а в 2020 году – "Милуоки" и "Шарлотт".

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В статье: Бруклин Нетс
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