Бруклин и Кливленд проведут матч НБА в Париже

"Бруклин Нетс" и "Кливленд Кавальерс" проведут матч следующего сезона регулярного чемпионата НБА в Париже, пишет Reuters.

Встреча состоится на "Аккор Арене" 11 января 2024 года.

"Мы очень рады возможности принять участие в парижской игре НБА в 2024 году и показать баскетбол "Нетс" на международной арене. Наши игроки и тренеры получат много пользы от погружения в богатую культуру Парижа за пределами площадки", — заявил генеральный менеджер "Бруклина" Шон Маркс.

"Для нас как организации это большая честь демонстрировать команду "Кливленд Кавальерс" в Париже. Это уникальная возможность для наших игроков, тренеров, персонала и семей познакомиться с другой культурой, получив при этом впечатления как на площадке, так и за её пределами, которые останутся на всю жизнь", — сказал Коби Альтман, президент "Кавальерс" по баскетбольным операциям.

Это будет третий матч регулярного сезона НБА в Париже. В январе этого года в столице Франции играли "Чикаго" и "Детройт", а в 2020 году – "Милуоки" и "Шарлотт".