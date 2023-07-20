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Будивельник подписал новый контракт с центровым Максимом Никитиным
Игрок продолжит карьеру в киевском клубе
Фото: ФБУ
Центровый Максим Никитин остается с Будивельником на сезон 2023/24. Об этом официально объявила пресс-служба клуба.
В прошлом чемпионском сезоне с киевлянами бигмен приносил команде в среднем 9.2 очка, 5.3 подбора и 1.5 передачи.
Ранее Никитин играл за Харьковские Соколы, Кривбасс, Тернополь, Запорожье и другие клубы.
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