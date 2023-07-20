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Кайри Ирвинг пожертвовал 93-летней женщине 40 тысяч долларов
Баскетболист увидел петицию и решил помочь
Фото: NBC News
Игрок "Даллас Маверикс" Кайри Ирвинг пожертвовала $40 000 93-летней женщине по имени Джозефин Райт из Южной Каролины, которая ведёт борьбу с застройщиком, пытаясь отстоять семейный дом. Об этом пишет Daily Mail.
Внучка Райт создала петицию с призывом собрать средства на адвокатов, чтобы выиграть спор со строительной компанией. По её словам, дом принадлежит семейству Райтов ещё со времён Гражданской войны в США.
Ирвинг, узнав о петиции, перевёл вышеназванную сумму.
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