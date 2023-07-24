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В НБА одобрили продажу Шарлотт Хорнетс

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Клуб принадлежит Майклу Джордану

В НБА одобрили продажу Шарлотт Хорнетс

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Совет управляющих НБА одобрил продажу "Шарлотт Хорнетс" группе, возглавляемой Риком Шналлом и Гейбом Плоткиным, что прекратит 13-летнее пребывание Майкла Джордана на посту основного владельца. Об этом пишет Эдриан Войнаровски в социальных сетях.

Майкл Джордан приобрёл долю в "Шарлотт" в июне 2006 года. В 2010-м он стал мажоритарным владельцем клуба, заплатив почти $ 300 млн.

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе "Чикаго".

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В статье: Шарлотт Хорнетс
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