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В НБА одобрили продажу Шарлотт Хорнетс
Клуб принадлежит Майклу Джордану
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Совет управляющих НБА одобрил продажу "Шарлотт Хорнетс" группе, возглавляемой Риком Шналлом и Гейбом Плоткиным, что прекратит 13-летнее пребывание Майкла Джордана на посту основного владельца. Об этом пишет Эдриан Войнаровски в социальных сетях.
Майкл Джордан приобрёл долю в "Шарлотт" в июне 2006 года. В 2010-м он стал мажоритарным владельцем клуба, заплатив почти $ 300 млн.
Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе "Чикаго".
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