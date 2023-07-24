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Никола Йокич пропустит чемпионат мира-2023
Игрок в длительном отпуске
Фото: Nugg Love
Центровой "Денвер Наггетс" и сборной Сербии Никола Йокич пропустит предстоящий чемпионат мира по баскетболу, пишет Mozzart Sport.
По данным источника, Йокичу был предоставлен длительный отпуск после сезона в НБА, но в итоге игрок принял решение отказаться от участия в турнире и уведомил об этом Федерацию баскетбола Сербии и главного тренера команды Светислава Пешича.
Напомним, чемпионат мира по баскетболу пройдёт в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.
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