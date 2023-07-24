Никола Йокич пропустит чемпионат мира-2023

Центровой "Денвер Наггетс" и сборной Сербии Никола Йокич пропустит предстоящий чемпионат мира по баскетболу, пишет Mozzart Sport.

По данным источника, Йокичу был предоставлен длительный отпуск после сезона в НБА, но в итоге игрок принял решение отказаться от участия в турнире и уведомил об этом Федерацию баскетбола Сербии и главного тренера команды Светислава Пешича.

Напомним, чемпионат мира по баскетболу пройдёт в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.