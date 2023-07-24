  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Никола Йокич пропустит чемпионат мира-2023
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Никола Йокич пропустит чемпионат мира-2023

Баскетбол
(1 голосов)

Игрок в длительном отпуске

Никола Йокич пропустит чемпионат мира-2023

Фото: Nugg Love

Новина українською

Центровой "Денвер Наггетс" и сборной Сербии Никола Йокич пропустит предстоящий чемпионат мира по баскетболу, пишет Mozzart Sport.

По данным источника, Йокичу был предоставлен длительный отпуск после сезона в НБА, но в итоге игрок принял решение отказаться от участия в турнире и уведомил об этом Федерацию баскетбола Сербии и главного тренера команды Светислава Пешича.

Напомним, чемпионат мира по баскетболу пройдёт в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

По теме
yellow-arrow
В НБА одобрили продажу Шарлотт Хорнетс
yellow-arrow
Лучший центровой Суперлиги продлил контракт с Будивельником
yellow-arrow
Кайри Ирвинг пожертвовал 93-летней женщине 40 тысяч долларов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Никола Йокич Денвер Наггетс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде