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У сына Леброна Джеймса остановилось сердце во время тренировки
Медицинский персонал сумел оказать необходимую помощь
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сын форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса Бронни, выступающий за команду Университета Южной Калифорнии (USC), пережил остановку сердца. Об этом пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
"Вчера во время тренировки Бронни Джеймс перенёс остановку сердца. Медицинский персонал смог оказать игроку необходимую медицинскую помощь и доставить его в больницу. Сейчас его состояние стабильно, он покинул отделение интенсивной терапии.
Мы просим уважать неприкосновенность частной жизни семьи и дадим дополнительную информацию, когда она появится. Леброн и Саванна хотят выразить глубочайшую благодарность и признательность медицинскому персоналу команды за их невероятную работу", — приводит фрагмент заявления клуба Чарания в своём "твиттере".
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