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Бостон подписал рекордный в НБА контракт с Джейленом Брауном

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Бостон подписал рекордный в НБА контракт с Джейленом Брауном

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Известный журналист и обозреватель ESPN Марк Спирс сообщил, что "Бостон Селтикс" договорился с одним из лидеров команды Джейленом Брауном о заключении рекордного в истории Национальной баскетбольной ассоциации пятилетнего контракта на общую сумму в $ 304 млн.

"Джейлен Браун и "Бостон Селтикс" договорились о пятилетнем супермаксимальном продлении контракта на сумму $ 304 млн, что делает контракт самым дорогим в истории НБА. Об этом ESPN сообщил агент игрока Джейсон Глушон", — написал Спирс на своей странице в "Твиттере".

В прошлом сезоне НБА 26-летний атакующий защитник набирал в среднем за игру 26,6 очка, совершал 6,9 подбора и отдавал 3,5 результативной передачи.

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В статье: НБА
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