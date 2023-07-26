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ФИБА объявила о вспышке вируса на юниорском чемпионате Европы

Баскетбол
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Она затронула шесть сборных

ФИБА объявила о вспышке вируса на юниорском чемпионате Европы

фото - Getty Images

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Международная федерация баскетбола (ФИБА) сообщила о вспышке вирусной инфекции во время юниорского чемпионата Европы.

"У ряда игроков и членов делегаций из шести команд появились симптомы вирусной инфекции. Пострадали команды Финляндии, Греции, Литвы, Словении, Испании и Турции. Точная причина заболевания и диагноз пока не установлены.

Все пострадавшие находятся под постоянным наблюдением врачей команды и местных органов здравоохранения.

ФИБА, Сербская федерация баскетбола и местные организаторы будут продолжать следить за ситуацией и соответствующим образом сообщать всем заинтересованным сторонам о любых обновлениях, включая возможные решения относительно расписания игр.

ФИБА желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — сообщается на официальном сайте организации.

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В статье: ФИБА
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