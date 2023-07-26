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Брайс Джеймс показал фото с Бронни, который пережил остановку сердца
Баскетболист сейчас в больнице
Младший сын лидера "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса Брайс разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото со старшим братом Бронни.
Ранее сообщалось, что он пережил остановку сердца во время тренировки.
Бронни — старший сын Леброна от брака с Саванной Бринсон. Леброн не раз заявлял, что планирует играть с сыном в одном клубе Национальной баскетбольной ассоциации, когда тот сможет выставиться на драфт.
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