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Брайс Джеймс показал фото с Бронни, который пережил остановку сердца

Баскетбол
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Баскетболист сейчас в больнице

Брайс Джеймс показал фото с Бронни, который пережил остановку сердца

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Младший сын лидера "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса Брайс разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото со старшим братом Бронни.

Ранее сообщалось, что он пережил остановку сердца во время тренировки.

Бронни — старший сын Леброна от брака с Саванной Бринсон. Леброн не раз заявлял, что планирует играть с сыном в одном клубе Национальной баскетбольной ассоциации, когда тот сможет выставиться на драфт.

Брайс Джеймс показал фото с Бронни, который пережил остановку сердца - изображение 1

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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