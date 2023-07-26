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Владимир Герун продолжит карьеру в Японии
Баскетболист сменил клуб
Украинский форвард Владимир Герун в Instagram написал, что продолжит карьеру в японском баскетбольном клубе "Сендай".
"Рад присоединиться к "Сендаю" в будущем сезоне. Давайте поработаем".
В прошлом сезоне Герун играл в чемпионате Испании за "Бетис", где за 29 матчей в среднем проводил на площадке почти 24 минуты, набирал 8,3 очка, 6,6 подбора, 1,5 передачи.
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