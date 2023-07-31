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Украина - Швеция: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Прямая трансляция контрольного матча
фото - Getty Images
Сегодня, 31 июля, мужская сборная Украины сыграет свой второй контрольный матч в рамках подготовки к преквалификации Олимпийских игр. В Риге Латвия на площадке Олимпийского центра национальная команда будет противостоять сборной Швеции.
Сборная Украины, напомним, уже сыграла свою первую игру, в которой на выезде уступила команде Литвы.
Рига, Латвия. Олимпийский центр
Украина - Швеция
Начало матча - 18:30
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