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Украина - Швеция: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Баскетбол
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Прямая трансляция контрольного матча

Украина - Швеция: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

фото - Getty Images

Новина українською

Сегодня, 31 июля, мужская сборная Украины сыграет свой второй контрольный матч в рамках подготовки к преквалификации Олимпийских игр. В Риге Латвия на площадке Олимпийского центра национальная команда будет противостоять сборной Швеции.

Сборная Украины, напомним, уже сыграла свою первую игру, в которой на выезде уступила команде Литвы.

Рига, Латвия. Олимпийский центр

Украина - Швеция

Начало матча - 18:30

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В статье: женская сборная Украины по баскетболу
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