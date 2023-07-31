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Иссуф Санон и Александр Липовой не помогут сборной Украины

Баскетбол
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В подготовке к матчам преквалификации Олимпийских игр украинцы останутся без лидеров

Иссуф Санон и Александр Липовой не помогут сборной Украины

Фото: ФБУ

Новина українською

Сборная Украины продолжает подготовку к матчам преквалификации Олимпийских игр, которые в августе будут сыграны в Стамбуле.

Накануне в матче со сборной Литвы (72:100) не приняли участия игроки, находившиеся в расширенном ростере сборной Украины. В дальнейшем сборная Украины будет готовиться без защитников Исуфа Санона и Александра Липового, которые из-за проблем со здоровьем уже покинут тренировочный лагерь.

Ситуацию прокомментировал главный тренер команды Виталий Степановский:

"Липовой потренировался с нами полтора дня — вечерняя тренировка 15 числа и две тренировки 16 июля. Еще до начала сбора он проходил медосмотр и, к сожалению, у него не очень хорошие результаты этого медосмотра, и врачи запретили ему получать большие нагрузки. Поэтому ему прописали курс лечения он восстанавливается и готовится непосредственно к сезону.

Санон еще за 10 дней до начала сбора позвонил по телефону и рассказал о том, что он травмировался во время индивидуальной работы. Мы делали все, чтобы Иссуф восстановился, он работал в индивидуальном режиме. Он работал с тренером по физической подготовке, пытался участвовать в командных тренировках, но, к сожалению, его беспокоит травма и было принято решение, чтобы он готовился к сезону. Он не может работать на 100%."

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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Источник:
ФБУ

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