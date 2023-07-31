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Сборная Украины по баскетболу на последних секундах вырвала победу в Швеции

Баскетбол
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В контрольном матче украинцы показали характер

Сборная Украины по баскетболу на последних секундах вырвала победу в Швеции

Фото: ФБУ

Новина українською

Сегодня, 31 июля, мужская сборная Украины сыграла свой второй контрольный матч в рамках подготовки к преквалификации Олимпийских игр. В Риге на площадке Олимпийского центра национальная команда противостояла сборной Швеции.

С первых минут на площадке шла ожесточенная борьба, ни одна из команд не хотела отдавать преимущество. После численных атак шведы все же смогли завладеть 8-очковым перевесом. Во второй четверти ситуация немного изменилась и сборная Украины все же сумела удержать счет.

После большого перерыва подопечные Виталия Степановского словно вдохнули глоток свежего воздуха и начала сокращать отставание от соперника. В четвертой четверти за несколько секунд до финальной сирены счет в матче был равным 72:72 и мяч из аута вводил Павел Крутоус. После передачи на Ковляра тот пошел в атаку и сбросил мяч на Войналовича, который и реализовал решающие два очка. За 1.8 секунды шведы не смогли забросить и в итоге уступили.

Таким образом эта победа стала первой для сборной Украины под руководством Виталия Степановского.

Рига, Латвия. Олимпийский центр

Украина - Швеция 74:72 (18:26, 18:18, 21:15, 17:13)

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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