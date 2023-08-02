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Будивельник продлил контракт с одним из лидеров команды
Игрок проведет в украинском клубе ещё один сезон
Фото: ФБУ
34-летний форвард Владимир Конев проведет в Будивельнике третий подряд сезон. Пресс-служба киевлян сообщила, что игрок продолжит выступления за команду в сезоне 2023/24.
В прошлом году Владимир приносил команде Дмитрия Забирченко в среднем 15.2 очка, 6.6 подбора, 3.4 передачи и 1.8 перехвата. Конев был признан самым ценным игроком сезона Суперлиги 2022/23.
За национальную команду Украины Конев сыграл 19 матчей, выступал на Евробаскете-2017.
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Источник:ФБУ
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