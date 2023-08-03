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Шакил О'Нил составил топ-10 игроков в НБА

Баскетбол
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Неплохая десятка

Шакил О'Нил составил топ-10 игроков в НБА

Фото: instagram.com/shaq

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Американский баскетболист, член Зала славы и четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил вступил в дискуссию о лучших баскетболистах в истории лиги после того, как легенда НБА Джулиус Ирвинг не включил в свой топ Леброна Джеймса и Стефена Карри.

"Без учёта позиций я включу в первую команду Мэджика Джонсона, Коби Брайанта, Майкла Джордана, Леброна Джеймса и напоследок, чёрт возьми, меня. При всём уважении к (Карлу) Мэлоуну, (Чарльзу) Баркли и Кариму (Абдул-Джаббару), но это мой список, всё верно?

Со скамейки я выпущу Карри, Аллена Айверсона, Тима Данкана, Мэлоуна и Айзею Томаса. Мне ещё придётся добавить Карима во вторую команду. Никто не считает, у нас теперь топ-11", — написал О'Нил в своей заметке для Los Angeles Times.

Шакил О'Нил побеждал со сборной США на домашней Олимпиаде-1996 в Атланте.

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В статье: Шакил О'Нил
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