Американский баскетболист, член Зала славы и четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил вступил в дискуссию о лучших баскетболистах в истории лиги после того, как легенда НБА Джулиус Ирвинг не включил в свой топ Леброна Джеймса и Стефена Карри.

"Без учёта позиций я включу в первую команду Мэджика Джонсона, Коби Брайанта, Майкла Джордана, Леброна Джеймса и напоследок, чёрт возьми, меня. При всём уважении к (Карлу) Мэлоуну, (Чарльзу) Баркли и Кариму (Абдул-Джаббару), но это мой список, всё верно?

Со скамейки я выпущу Карри, Аллена Айверсона, Тима Данкана, Мэлоуна и Айзею Томаса. Мне ещё придётся добавить Карима во вторую команду. Никто не считает, у нас теперь топ-11", — написал О'Нил в своей заметке для Los Angeles Times.

Шакил О'Нил побеждал со сборной США на домашней Олимпиаде-1996 в Атланте.