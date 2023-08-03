Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шакил О'Нил составил топ-10 игроков в НБА
Неплохая десятка
Фото: instagram.com/shaq
Американский баскетболист, член Зала славы и четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил вступил в дискуссию о лучших баскетболистах в истории лиги после того, как легенда НБА Джулиус Ирвинг не включил в свой топ Леброна Джеймса и Стефена Карри.
"Без учёта позиций я включу в первую команду Мэджика Джонсона, Коби Брайанта, Майкла Джордана, Леброна Джеймса и напоследок, чёрт возьми, меня. При всём уважении к (Карлу) Мэлоуну, (Чарльзу) Баркли и Кариму (Абдул-Джаббару), но это мой список, всё верно?
Со скамейки я выпущу Карри, Аллена Айверсона, Тима Данкана, Мэлоуна и Айзею Томаса. Мне ещё придётся добавить Карима во вторую команду. Никто не считает, у нас теперь топ-11", — написал О'Нил в своей заметке для Los Angeles Times.
Шакил О'Нил побеждал со сборной США на домашней Олимпиаде-1996 в Атланте.
Популярное сейчас
- Дила - Ворскла. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 03.08.2023
- На случай победы над Славией. Известно, с кем Днепр-1 может сразиться за группу ЛЕ на последнем этапе отбора
- "Кого ты мне привез?". Сабо рассказал, что Суркис был недоволен трансфером Ярмоленко в Динамо
- Украина - Швеция: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО