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Громкий скандал со взяточничеством в европейском баскетболе вокруг украинских арбитров
Речь о финале Еврокубка
Фото: ФБУ
Громкий скандал в европейском баскетболе, к которому причастны два украинских арбитра. Николай Амбросов обвиняет Бориса Рыжика в попытке дать ему взятку перед финалом Еврокубка в 2021-ом году. В том финале турнира, который считается вторым континентальным клубным в Европе по качеству (аналог футбольной Лиги Европы), встречались российский "Уникс" Казань и французский "Монако". Как сообщает Eurohoops, ссылаясь на выступление Амбросова на YouTube, за несколько дней до матча Рыжик сказал ему "закодированным способом", что предлагает ему 10 тысяч евро за судейство в пользу "Уникса". Греческий рефери Илиас Коромилас, судивший этот матч вместе с двумя украинцами, по словам Амбросова, также был причастен к соглашению. Как заявляет Амбросов, он отказался и даже не желал разговаривать лично с Коромиласом. Отмечая, что в итоге "Монако" выиграл матч со счетом 86:83, что свидетельствует об итоговом отсутствии взятки. "За три дня перед матчем я получил звонок от известнейшего арбитра Украины Бориса Рыжика", - цитирует Амбросова Eurohoops. "Он сказал мне, что в "Униксе" греческие главный тренер и ассистент и что Коромилас, также грек, предложил ему достичь соглашения со мной. Если бы я согласился, Коромилас устроил бы личный разговор со мной. Я не ответил, и Рыжик сказал мне подумать об этом сутки. Если бы я изменил мнение и все произошло согласно плану, я бы получил 10 тысяч евро. Он даже дал мне номер в Viber для связи". "Вы же знаете результат. "Монако" выиграл с разницей в три очка". Следует напомнить, что Рыжик – один из лучших баскетбольных арбитров Европы. В сезоне 2021/22 он судил финал Евролиги – аналога футбольной Лиги Чемпионов, а в сезоне 2022/23 в том же турнире судил в одном из полуфиналов и матче за третье место.
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