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Уэстбрук: С нетерпением жду отличного сезона Клипперс

Баскетбол
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Баскетболист подписал контракт с клубом

Уэстбрук: С нетерпением жду отличного сезона Клипперс

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christian Petersen

Новина українською

Разыгрывающий "Лос-Анджелес Клипперс" Расселл Уэстбрук написал пост болельщикам.

Напомним, что баскетболист заключил с "Клипперс" двухлетний контракт на общую сумму $ 8 млн.

"Я с нетерпением жду, как мне кажется, отличного сезона. Мы снова готовы заявить о себе. Я очень рад вернуться и с нетерпением жду встречи со всеми вами на играх. Вперёд, "парусники"!" — приводит слова Уэстбрука пресс-служба калифорнийского клуба.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Расселл в среднем набирал 15,9 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 7,5 результативной передачи.

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В статье: Расселл Уэстбрук
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