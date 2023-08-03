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Уэстбрук: С нетерпением жду отличного сезона Клипперс
Баскетболист подписал контракт с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christian Petersen
Разыгрывающий "Лос-Анджелес Клипперс" Расселл Уэстбрук написал пост болельщикам.
Напомним, что баскетболист заключил с "Клипперс" двухлетний контракт на общую сумму $ 8 млн.
"Я с нетерпением жду, как мне кажется, отличного сезона. Мы снова готовы заявить о себе. Я очень рад вернуться и с нетерпением жду встречи со всеми вами на играх. Вперёд, "парусники"!" — приводит слова Уэстбрука пресс-служба калифорнийского клуба.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Расселл в среднем набирал 15,9 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 7,5 результативной передачи.
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