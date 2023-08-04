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Бывший игрок НБА приговорен к десяти годам тюремного заключения
Он организовал схему кражи пяти миллионов долларов
Бывший игрок НБА Терренс Уильямс приговорён к десяти годам тюремного заключения за организацию схемы кражи пяти миллионов долларов.
Игрок организовал схему, в которой использовал программы медицинского страхования и социального обеспечения игроков Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом пишет New York Post. Терренс признал вину.
Уильямс и ещё 17 бывших игроков НБА подавали поддельные заявления о возмещении расходов на медицинские услуги, которые в действительности им не оказывались. Следствие установило, что бывшие баскетболисты мошенничеством заработали около $ 5 млн. Среди них такие игроки, как Тони Аллен, Шэннон Браун, Глен Дэвис и другие.
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