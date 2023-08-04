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ВИДЕО. Руди Гобер впервые за 10 сезонов забросил трехочковый
Центровой сделал это в товарищеском матче
Центровой "Миннесоты Тимбервулвз" и сборной Франции Руди Гобер в товарищеском матче с национальной командой Черногории забил первый в своей карьере трёхочковый бросок.
Руди Гоберу 31 год. Он выступает в НБА уже 10 лет. Ранее сообщалось, что Гобер тренировал трёхочковые броски в преддверии чемпионата мира — 2023.
Мировое первенство пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд.
OMG RUDY GOBERT FOR THREEpic.twitter.com/RB1apuvuq7— Automatic (@automaticnba) August 2, 2023
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