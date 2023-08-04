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Кайри Ирвинг: Уэстбрук не произвёл революцию в игре
Разыгрывающий Далласа высказался о своем коллеге
Фото: CNBC
Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Кайри Ирвинг высказался о разыгрывающем "Лос-Анджелес Клипперс" Расселле Уэстбруке.
"Давайте не будем притворяться, что этот чувак не произвёл революцию в игре и не вдохновил всех нас", — написал Ирвинг в социальной сети.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Расселл в среднем набирал 15,9 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 7,5 результативной передачи.
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