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Кайри Ирвинг: Уэстбрук не произвёл революцию в игре

Баскетбол
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Разыгрывающий Далласа высказался о своем коллеге

Кайри Ирвинг: Уэстбрук не произвёл революцию в игре

Фото: CNBC

Новина українською

Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Кайри Ирвинг высказался о разыгрывающем "Лос-Анджелес Клипперс" Расселле Уэстбруке.

"Давайте не будем притворяться, что этот чувак не произвёл революцию в игре и не вдохновил всех нас", — написал Ирвинг в социальной сети.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Расселл в среднем набирал 15,9 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 7,5 результативной передачи.

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В статье: Кайри Ирвинг
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