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Украина – Израиль: Видео-онлайн трансляция контрольного поединка национальной команды
Болеем за наших
Фото: ФБУ
Сегодня, 5 августа, сборная Украины по баскетболу проведет контрольный поединок в рамках подготовки к преквалификации Олимпийских игр 2024. Соперником нашей команды станет сборная Израиля.
Вашему вниманию видео-онлайн трансляция поединка Украина – Израиль:
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