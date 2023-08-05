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Украина – Израиль: Видео-онлайн трансляция контрольного поединка национальной команды

Баскетбол
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Болеем за наших

Украина – Израиль: Видео-онлайн трансляция контрольного поединка национальной команды

Фото: ФБУ

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 августа, сборная Украины по баскетболу проведет контрольный поединок в рамках подготовки к преквалификации Олимпийских игр 2024. Соперником нашей команды станет сборная Израиля.

Вашему вниманию видео-онлайн трансляция поединка Украина – Израиль:

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В статье: Украина Израиль
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