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Сборная Украины победила Израиль в контрольном матче

Баскетбол
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Сборная Украины победила Израиль в контрольном матче

ФБУ

UA-Футбол
Новина українською

Национальная сборная Украины по баскетболу сыграла контрольный матч в рамках преквалификации к Олимпийским играм 2024. Наша команда в напряженном поединке одолела Израиль.

Счет матча 75-69 (17:14, 20:18, 25:24, 13:13) в пользу украинцев, встреча прошла в Риге (Латвия) на территории арены Олимпийский центр.

Украина: Ковляр 16+5 передач – 6 потерь, Зотов – 14, Войналович 5+5 подборов, Бобров 3+8 подборов, Кравцов 13+6 подборов – старт; Петров 9–6 потерь, Пустовой 9+5 подборов, Мишула 2, Павлов 2, Крутоус 2.

Напомним, что ранее известная аналитическая компания спрогнозировала место Украины на Олимпиаде-2024.

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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