Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины победила Израиль в контрольном матче
Победа для статистики
ФБУ
Национальная сборная Украины по баскетболу сыграла контрольный матч в рамках преквалификации к Олимпийским играм 2024. Наша команда в напряженном поединке одолела Израиль.
Счет матча 75-69 (17:14, 20:18, 25:24, 13:13) в пользу украинцев, встреча прошла в Риге (Латвия) на территории арены Олимпийский центр.
Украина: Ковляр 16+5 передач – 6 потерь, Зотов – 14, Войналович 5+5 подборов, Бобров 3+8 подборов, Кравцов 13+6 подборов – старт; Петров 9–6 потерь, Пустовой 9+5 подборов, Мишула 2, Павлов 2, Крутоус 2.
Напомним, что ранее известная аналитическая компания
Популярное сейчас
- Россия за последние сутки выпустила по Украине 70 ракет и шахедов. Известно, сколько сбила ПВО
- Успех Ротаня, благотворительный матч в Лондоне, Хойлунд в МЮ. Главные новости за пятое августа
- Бешикташ сделал официальное предложение Марселю по Малиновскому
- Стефен Карри намекнул на завершение карьеры
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО