Сборная Украины в четвертую корзину при жеребьевке квалификации на Евробаскет-2025

ФИБА опубликовала посев на квалификационный турнир в Евробаскет-2025.

Напомним, что сама жеребьевка состоится во вторник, 8 августа, в Мюнхене.

Мужская сборная Украины попала в четвертую корзину вместе со сборными Финляндии, Хорватии и Латвии.

Корзина 1: Испания, Франция, Сербия, Словения

Корзина 2: Литва, Греция, Италия, Германия

Корзина 3: Чехия, Польша, Турция, Черногория

Корзина 4: Финляндия, Хорватия, Украина, Латвия

Корзина 5: Бельгия, Грузия, Израиль, Босния и Герцеговина

Корзина 6: Венгрия, Эстония, Нидерланды, Болгария

Корзина 7: Великобритания, Исландия, Швеция, Северная Македония

Корзина 8 : Португалия, Дания, Словакия, Кипр

Потенциальные соперники национальной сборной Украины находятся в корзинах 1, 5 и 8.

Квалификация на чемпионат Европы будет проходить во время трех окон: 19-27 февраля 2024 года, 18-26 ноября 2024 года и 17-25 февраля 2025 года.