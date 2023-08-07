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Сборная Украины в четвертую корзину при жеребьевке квалификации на Евробаскет-2025
Соперники нашей команды определятся уже в ближайшее время
Фото: ФБУ
ФИБА опубликовала посев на квалификационный турнир в Евробаскет-2025.
Напомним, что сама жеребьевка состоится во вторник, 8 августа, в Мюнхене.
Мужская сборная Украины попала в четвертую корзину вместе со сборными Финляндии, Хорватии и Латвии.
Корзина 1: Испания, Франция, Сербия, Словения
Корзина 2: Литва, Греция, Италия, Германия
Корзина 3: Чехия, Польша, Турция, Черногория
Корзина 4: Финляндия, Хорватия, Украина, Латвия
Корзина 5: Бельгия, Грузия, Израиль, Босния и Герцеговина
Корзина 6: Венгрия, Эстония, Нидерланды, Болгария
Корзина 7: Великобритания, Исландия, Швеция, Северная Македония
Корзина 8 : Португалия, Дания, Словакия, Кипр
Потенциальные соперники национальной сборной Украины находятся в корзинах 1, 5 и 8.
Квалификация на чемпионат Европы будет проходить во время трех окон: 19-27 февраля 2024 года, 18-26 ноября 2024 года и 17-25 февраля 2025 года.
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