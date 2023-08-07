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Лучшим игроком сборной США признан форвард Мемфис Гриззлиз по итогам тренировочных сборов

Баскетбол
(1 голосов)

Он признан лучшим по итогам опроса

Лучшим игроком сборной США признан форвард Мемфис Гриззлиз по итогам тренировочных сборов

Фото: НБА

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Форвард "Мемфис Гриззлиз" Джарен Джексон-младший согласно неофициальному опросу представителей сборной США был признан лучшим игроком по итогам тренировочных сборов.

Тренировочный лагерь в рамках подготовки к чемпионату мира 2023 года американские баскетболисты проводили в течение нескольких дней в кампусе Университета Невады в Лас-Вегасе.

Напомним, чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах.

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В статье: Мемфис Гриззлиз
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