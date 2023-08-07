Лучшим игроком сборной США признан форвард Мемфис Гриззлиз по итогам тренировочных сборов

Форвард "Мемфис Гриззлиз" Джарен Джексон-младший согласно неофициальному опросу представителей сборной США был признан лучшим игроком по итогам тренировочных сборов.

Тренировочный лагерь в рамках подготовки к чемпионату мира 2023 года американские баскетболисты проводили в течение нескольких дней в кампусе Университета Невады в Лас-Вегасе.

Напомним, чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах.