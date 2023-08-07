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Генеральный менеджер Лейкерс рассказал о продлении контракта с Энтони Дэвисом
В команде уверены в положительном исходе
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный менеджер Роб Пелинка рассказал о продлении контракта с Энтони Дэвисом.
"В наших беседах с Энтони стало совершенно ясно, что он хочет возглавить нашу франшизу в течение следующих нескольких лет… Это гордый день для "Лейкерс", когда мы можем продлить контракт с одним из двух самых доминирующих игроков в баскетболе. Он очень нестандартный игрок", — приводит слова Пелинки клубный обозреватель Майк Траделл.
В сезоне-2022/2023 Национальной баскетбольной ассоциации Энтони Дэвис принял участие в 73 матчах, в которых в среднем набирал 25,2 очка, совершал 12,9 подбора и отдавал 2,6 передачи.
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