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Генеральный менеджер Лейкерс рассказал о продлении контракта с Энтони Дэвисом

Баскетбол
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В команде уверены в положительном исходе

Генеральный менеджер Лейкерс рассказал о продлении контракта с Энтони Дэвисом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный менеджер Роб Пелинка рассказал о продлении контракта с Энтони Дэвисом.

"В наших беседах с Энтони стало совершенно ясно, что он хочет возглавить нашу франшизу в течение следующих нескольких лет… Это гордый день для "Лейкерс", когда мы можем продлить контракт с одним из двух самых доминирующих игроков в баскетболе. Он очень нестандартный игрок", — приводит слова Пелинки клубный обозреватель Майк Траделл.

В сезоне-2022/2023 Национальной баскетбольной ассоциации Энтони Дэвис принял участие в 73 матчах, в которых в среднем набирал 25,2 очка, совершал 12,9 подбора и отдавал 2,6 передачи.

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В статье: Энтони Дэвис
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