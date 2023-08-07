Генеральный менеджер Лейкерс рассказал о продлении контракта с Энтони Дэвисом

Генеральный менеджер Роб Пелинка рассказал о продлении контракта с Энтони Дэвисом.

"В наших беседах с Энтони стало совершенно ясно, что он хочет возглавить нашу франшизу в течение следующих нескольких лет… Это гордый день для "Лейкерс", когда мы можем продлить контракт с одним из двух самых доминирующих игроков в баскетболе. Он очень нестандартный игрок", — приводит слова Пелинки клубный обозреватель Майк Траделл.

В сезоне-2022/2023 Национальной баскетбольной ассоциации Энтони Дэвис принял участие в 73 матчах, в которых в среднем набирал 25,2 очка, совершал 12,9 подбора и отдавал 2,6 передачи.