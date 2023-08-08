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Евробаскет-2025. Стало известно с кем сборная Украины сыграет в отборе

Баскетбол
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Украинская команда попала в группу А

Евробаскет-2025. Стало известно с кем сборная Украины сыграет в отборе

Фото: Федерація баскетболу України / Автор невідомий

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В Мюнхене состоялась жеребьевка квалификации на чемпиолнат Европы по баскетболу 2025-го года.

По ее результатам, мужская сборная Украины попала в группу А, где сыграет с скомандами Словении, Израиля и Португалии. На турнир выйдут три лучшие команды группы.

Результаты жеребьевки отбора на чемпионат Европы 2025:

  • А: Словения, Украина, Израиль, Португалия.
  • В: Италия, Турция, Венгрия, Исландия.
  • С: Испания, Латвия, Бельгия, Словакия.
  • D: Германия, Черногория, Болгария, Швеция
  • E: Франция, Хорватия, Босния и Герцеговина, Кипр.
  • F: Греция, Чехия, Нидерланды, Великобритания.
  • G: Сербия, Финляндия, Грузия, Дания.
  • H: Литва, Польша, Эстония, Северная Македония.

Квалификация на чемпионат Европы будет проходить во время трех окон: 19-27 февраля 2024 года, 18-26 ноября 2024 года и 17-25 февраля 2025 года. Каждая сборная проведет две игры в каждом окне.

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