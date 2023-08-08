Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Евробаскет-2025. Стало известно с кем сборная Украины сыграет в отборе
Украинская команда попала в группу А
Фото: Федерація баскетболу України / Автор невідомий
В Мюнхене состоялась жеребьевка квалификации на чемпиолнат Европы по баскетболу 2025-го года.
По ее результатам, мужская сборная Украины попала в группу А, где сыграет с скомандами Словении, Израиля и Португалии. На турнир выйдут три лучшие команды группы.
Результаты жеребьевки отбора на чемпионат Европы 2025:
- А: Словения, Украина, Израиль, Португалия.
- В: Италия, Турция, Венгрия, Исландия.
- С: Испания, Латвия, Бельгия, Словакия.
- D: Германия, Черногория, Болгария, Швеция
- E: Франция, Хорватия, Босния и Герцеговина, Кипр.
- F: Греция, Чехия, Нидерланды, Великобритания.
- G: Сербия, Финляндия, Грузия, Дания.
- H: Литва, Польша, Эстония, Северная Македония.
Квалификация на чемпионат Европы будет проходить во время трех окон: 19-27 февраля 2024 года, 18-26 ноября 2024 года и 17-25 февраля 2025 года. Каждая сборная проведет две игры в каждом окне.
Популярное сейчас
- Матч Лиги Чемпионов АЕК - Динамо Загреб перенесен на фоне убийства греческого болельщика
- Довбик в Жироне: забыть Данию, Цыганков-пиарщик и пресса, мечтающая о 20 голах
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО
- Бывший игрок НБА приговорен к десяти годам тюремного заключения
- Красотка дня. Сексуальная модель, которая имеет ребенка от звезды Реала. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО